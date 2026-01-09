Goretti Fırtınası Fransa ve İngiltere'de hayatı felç etti Avrupa etkili olan Goretti Fırtınası nedeniyle Fransa 380 bin, İngiltere'de 65 bin ev elektriksiz kalırken birçok şehirde su taşkınları yaşandı.

Göster Hızlı Özet Goretti Fırtınası Fransa ve İngiltere'de şiddetli etkiler yarattı.

Fransa'da 380 bin, İngiltere'de 65 bin ev elektriksiz kaldı, ulaşım aksadı ve su taşkınları meydana geldi.

Yetkililer, vatandaşları seyahat konusunda dikkatli olmaları için uyardı. Avrupa'yı fırtına vurdu. İngiltere ve Fransa'da, Goretti Fırtınası etkili oldu. Fransa'nın kuzeybatısındaki Manche bölgesinde rüzgarın hızı saatte 216 kilometreye kadar ulaştı, bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, tren seferleri aksadı, binaların çatıları uçtu. BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI Elektrik şirketi Enedis, çoğu Normandiya bölgesinin kuzeyinde olmak üzere yaklaşık 380 bin evin elektriksiz kaldığını belirtti. Yükselen su seviyesi nedeniyle Normandiya'daki Dieppe limanı kapatıldı, Etretat ile Fecamp'ta sel baskınları meydana geldi. FIRTINANIN HIZI SAATTE 160 KİLOMETREYİ BULDU İngiltere ve Galler'de ise fırtınanın hızı saatte 160 kilometreyi buldu. İngiliz Meteoroloji Ofisi Goretti Fırtınası'nın kar yağışı eşliğinde perşembe akşamından beri ülkeyi etkisi altına aldığını belirterek dev dalgaların kıyı bölgeleri için oluşturduğu riske karşı uyardı. TREN SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANACAK İngiltere Ulusal Demiryolları ise önümüzdeki iki gün boyunca tren seferlerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti, zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması çağrısında bulundu. Elektrik şirketi National Grid, İngiltere'de 65 bin ev elektriksiz kaldığını aktardı.

