Guinness Rekorlar Kitabı dünyanın en yaşlı insanını açıkladı

DHA

Dünyanın en yaşlı insanı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi...

Rekor İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan Ethel Caterham'dan geldi.

"DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI" ÜNVANININ SAHİBİ OLDU

Caterham, 115 yaşında ‘dünyanın en yaşlı kadını’ ve ‘yaşayan en yaşlı insan’ ünvanlarını kazandı.

BU ÜNVANA ULAŞAN EN GENÇ KİŞİ

Ethel, Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’ın hayatını kaybetmesinin ardından bu ünvanları devraldı.

Ayrıca Ethel, son 12 yılda bu ünvana ulaşan en genç kişi oldu.