Katar: İran’dan gönderilen 2 İHA enerji tesislerini hedef aldı

İsrail'in ABD'nin desteği ile başlattığı İran'a yönelik saldırılarda misillemeler devam ediyor.

Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan gönderilen iki insansız hava aracının (İHA) ülkedeki enerji tesislerini hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği bildirildi.

İHA'LARIN HEDEFİ ENERJİ ALTYAPISI OLDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İHA’lardan birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu hedef aldığı belirtildi. Diğer İHA’nın ise Ras Laffan Sanayi Şehri’nde QatarEnergy’ye ait bir enerji tesisine yöneldiği kaydedildi.

Yetkililer, saldırı sonucu oluşan hasar ve olası kayıpların ilgili kurumlar tarafından değerlendirildiğini, konuya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını aktardı.

DÜNYA ÜRETİMİNİN 3'TE 1'İNE SAHİP TESİSTE ÜRETİM DURDU

Ras Laffan Sanayi Şehri’nde bulunan QatarEnergy tesisi, dünya LNG tedarikinin 3’te 1’ini karşılarken, terminalde üretim durdu.

RUSYA: "AVRUPA BİZE İHTİYAÇ DUYACAK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, İran'daki çatışmalar nedeniyle artan enerji maliyetleri nedeniyle Avrupa’nın zor durumda kaldığını belirterek, "Avrupa hayatta kalabilmek için yine Rusya'ya ihtiyaç duyacak." dedi.

AVRUPA'DA FİYATLAR BİR GÜNDE YÜZDE 50 ARTTI

Katar’daki gelişmelerin ardından Avrupa doğalgaz piyasasında sert dalgalanma yaşandı. LNG arzındaki kesinti endişesiyle fiyatlar bir günde yüzde 50 yükselerek 2022’den bu yana en büyük rallisini yaptı.

Amsterdam merkezli Hollanda vadeli gaz kontratları megavatsaat başına 47,44 euro seviyesine kadar çıktı.

Uzmanlar, Orta Doğu LNG’sinin ana alıcısı olan Asya ülkelerinin alternatif kaynaklara yönelmesinin Avrupa ile Asya arasında arz rekabetini artırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini belirtiyor.

GOLDMAN SACHS: FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın bir ay sürmesi halinde Avrupa gaz fiyatlarının mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceği ya da yüzde 130 artabileceği uyarısında bulundu.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden Mike Fulwood ise yaşananları “2022’deki Rusya işgaline benzer bir şok” olarak nitelendirerek, Avrupa ve Asya’da kamu maliyesi üzerinde ciddi baskı oluşabileceğini ifade etti.