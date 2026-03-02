İran Savunma Bakanı Seyyid Majid ibn al‑Reza oldu

İran'da siyasi değişiklikler devam ediyor...

Orta Doğu'da son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanırken, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları da sürüyor.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

ABD ile İsrail, düzenledikleri ortak saldırı ile İran'da dini lider Ayettullah Ali Hamaney ile birçok üst düzey ismi öldürdü.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

86 yaşındaki Hamaney'in ölümü, Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgası yaratırken, İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve bir haftalık resmi tatil ilan etti.

İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında öldürüldüğünü gözyaşları içinde duyurdu.

SAVUNMA BAKANI SEYYİD MAJİD İBN AL-REZA OLDU

saldırılarda, Tahran yönetiminin önemli isimlerini almış, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin ABD-İsrail saldırılarında öldürülmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Nasırzadeh’in yerine İran Savunma Bakanı olarak General Seyyid Majid ibn al-Reza'yı atadığı kaydedildi.