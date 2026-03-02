Rusya'dan Avrupa'ya: Hayatta kalmak için Rus gazına ihtiyaç duyacaklar

ABD ve İran ortaklığında İran bombardımana tutulurken dünyayı enerji krizi korkusu sardı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı geçişe kapatmasıyla ve Körfez ülkelerinde enerji tesislerini vurmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları fırladı, enerji piyasasını panik havası sardı.

Hal böyle olunca Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa tarafından enerji piyasasında dışlanan Rusya, önemli bir aktör olarak yeniden masaya oturma arayışında.

Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"AYNI ZAMANDA BİR DOĞALGAZ KRİZİ"

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev paylaşımında, Goldman Sachs'in Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının yüzde 130 artabileceğine yönelik raporunu alıntılayarak "Sadece bir petrol şoku değil, aynı zamanda bir doğal gaz şoku." ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA HAYATTA KALABİLMEK İÇİN RUSYA'YA İHTİYAÇ DUYACAK"

Dmitriyev, Avrupa Birliği'nde (AB) doğalgaz fiyatlarının yüzde 22 arttığını ve yakında daha da artabileceğini belirterek, "AB'nin ucuz ve güvenilir Rus gazından kaçınma konusundaki stratejik hatası geri tepiyor. Avrupa hayatta kalabilmek için yine Rusya'ya ihtiyaç duyacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları haftaya yüzde 20'den fazla artışla başladı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024’te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.