Güney Kore istihbaratı, Kim Jong-un'un varisini açıkladı: 10 yaşındaki Kim Ju-ae Kim Ju-ae, Kuzey Kore liderinin 'en sevilen' çocuğu olarak nitelendirildi. Kendisine sağlanan imkanlara işaret edilerek, gelecekte koltuğu babasından devralabileceği belirtildi.

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Kuzey Kore, yaptığı füze denemeleriyle dünya kamuoyunu meşgul ediyor.

Ülkenin lideri Kim Jong-un ise bu atışlar sırasında verdiği pozlarla konuşuluyor.

Güney Kore istihbaratı, Kim Jong-un'un varisini, kızı Kim Ju-ae olarak açıkladı.

Koltuğun 10 yaşındaki varisi

Bu iddia, 10 yaşında olduğu belirtilen Kim Ju-ae'nin, gelecekteki rolüne ilişkin yoğun spekülasyonların ardından ortaya atıldı.

Kim'in kız çocuğu, ilk kez Kasım 2022'de babasıyla birlikte uzun menzilli bir füze denemesi sırasında kamuoyu önüne çıktı.

Kuzey Kore liderinin 'en sevilen' çocuğu

Ulusal İstihbarat Servisi'nin değerlendirmesi, Kuzey Kore'nin cuma günü denize top mermisi atmasının ardından geldi.

Kim Ju-ae, Kuzey Kore liderinin "en sevilen" veya "saygı duyulan" çocuğu olarak tanımlanıyor.

Kim Jong-un 40 yaşına girecek

The Guardian'ın aktardığına göre, Güney Kore istihbarat teşkilatının söz konusu değerlendirmesi, Kim'in halka açık faaliyetlerine ve kendisine sağlanan devlet protokollerine ilişkin analizlere dayanıyor.

8 Ocak'ta 40 yaşına girecek olan Kim Jong-un'un hâlâ genç olmasının, bilinen önemli bir sağlık sorununun olmamasının ve en az bir çocuğu daha olması nedeniyle Kuzey Kore'nin iktidar devri süreciyle ilgili tüm olasılıkların dikkate alındığı kaydedildi.