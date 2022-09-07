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Güney Kore'de şiddetli yağış
- 07.09.2022 - 10:05
- Güncelleme : 07.09.2022 - 10:49
Güney Kore'nin Pohang kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın otoparkı sular altında kaldı.
Apartman yönetimi, hemen araçları bulunanları uyardı ve ‘otoparka inilmemesini’ istedi.
7 kişi öldü
Ancak yönetimi dinlemeyen sürücüler, araçlarını çıkartmaya gittiklerinde otoparkta mahsur kaldı.
Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer otoparkta mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güney Kore'de şiddetli yağış VİDEO
Yağış birkaç gün daha sürecek
İHA'nın haberine göre Kore Meteoroloji Ajansı, başkent Seul ve çevresinin son 80 yılın en yüksek yağış oranını aldığını açıkladı.
Meteoroloji yetkilileri, yağmurun birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.
Üst düzey alarma geçilen günler
Geçtiğimiz günlerde ülkede yaklaşan Hinnamnor tayfunu nedeniyle üst düzey alarma geçilmiş, en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi tedbir amaçlı iptal edilmişti.