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    Güney Kore'de şiddetli yağış

    Güney Kore'nin Pohang kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Bir otoparkta mahsur kalan 7 kişi hayatını kaybetti.
    • 07.09.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:49
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    Güney Kore'de şiddetli yağış

    Güney Kore'nin Pohang kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir binanın otoparkı sular altında kaldı.

    Apartman yönetimi, hemen araçları bulunanları uyardı ve ‘otoparka inilmemesini’ istedi.

    7 kişi öldü

    Ancak yönetimi dinlemeyen sürücüler, araçlarını çıkartmaya gittiklerinde otoparkta mahsur kaldı.

    Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer otoparkta mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Güney Kore'de şiddetli yağış VİDEO

    Yağış birkaç gün daha sürecek

    İHA'nın haberine göre Kore Meteoroloji Ajansı, başkent Seul ve çevresinin son 80 yılın en yüksek yağış oranını aldığını açıkladı.

    Meteoroloji yetkilileri, yağmurun birkaç gün daha devam edeceğini söyledi.

    Üst düzey alarma geçilen günler

    Geçtiğimiz günlerde ülkede yaklaşan Hinnamnor tayfunu nedeniyle üst düzey alarma geçilmiş, en az 360 uçuş ve 66 feribot seferi tedbir amaçlı iptal edilmişti.

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