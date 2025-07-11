Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un evine, 2023'teki bir soruşturma kapsamında baskın düzenlendi

Güney Kore'de Onbaşı Chae Su-geun, Temmuz 2023'te şiddetli yağışlar sonucu taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Onbaşı Chae Su-geun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Yonhap, dikkat çeken bir haber yayımladı.

BASKIN DÜZENLENEN EVİNDE, YAKLAŞIK 3 SAATLİK ARAMA YAPILDI

Buna göre, Onbaşı Chae'nin ölümüne dair açılan ilk soruşturmaya müdahil olup olmadığı kapsamında Yoon'un evine baskın düzenlendi.

Yaklaşık 3 saatlik arayışın ardından bir telefon ele geçirildiği bilgisini paylaşan yetkililer, aynı zamanda soruşturma kapsamında 10 konuma daha baskın düzenlendiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

Onbaşı Chae Su-geun, Temmuz 2023'te başkent Seul'un 161 kilometre güneydoğusundaki Yecheon kentinde arama görevindeyken taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Deniz Piyade Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma sonucunda Onbaşı Chae'nin eski komutanı Lim Seong-geun ve diğer 7 askeri yetkilinin, taksirle öldürme ve diğer suçlamalarla polise sevk edilmesini istemişti.

Dönemin Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un bu talebi onayladığı ancak daha sonra Yoon'un baskısıyla kararını değiştirdiği iddia edilmişti.