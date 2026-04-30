Güney Kore'deki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarında feci yangın...

Uiwang şehrinde 20 katlı bir apartmanın 14'üncü katında, yerel saatle 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Yetkililer, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiğini bildirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.