Halep'te son mahallenin kurtarılmasıyla sivil tahliyesi başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu tarafından PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye yönelik Halep'te nokta atışı operasyonlar yapıldı.

Ordudan bugün yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle olan Şehy Maksud Mahallesi'nin de kurtarıldığı belirtildi.

SİVİLLERE DIŞARI ÇIKMAMA ÇAĞRIS

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

SİVİL TAHLİYESİ BAŞLADI

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör unsurlarından kurtarılmasıyla sivillerin tahliyesi başladı.

Ordu birlikleri, tahliye sırasında bölgede önlem aldı.