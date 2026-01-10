Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde askeri faaliyetler durduruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Ahmed Şara başkanlığında kurulan yeni hükümet, ülkedeki tüm silahlı grupları tek bir çatı altında toplamayı öncelikli hedef haline getirdi.

Bu kapsamda PKK'nın Suriye uzantısı SDG ile 10 Mart'ta askeri entegrasyon için anlaşma imzalandı.

Suriye hükümeti, terör örgütü SDG'ye anlaşma kapsamında tanın sürenin dolması üzerine tüm müzakereleri askıya aldı.

SON MAHALLE DE SDG'DEN TEMİZLENDİ

Bunun üzerine örgüt mensuplarının Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası çatışmalar patlak verdi.

Suriye ordusu, düzenlediği nokta atışı operasyonlar ile bugün Halep'in Şehy Maksud Mahallesi'nin de SDG'den temizlendiğini duyurdu.

MAHALLEDEKİ ASKERİ FAALİYETLER DURDURULDU

Bölgede yaşayan sivillerin tahliyesi alınan güvenlik önlemleri ile sağlanırken Suriye ordusundan yeni bir açıklama daha geldi.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud'daki tüm askeri faaliyetleri durdurulduğu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halep'in Şeyh Maksud Mahallesindeki tüm askeri operasyonlar saat 15.00'ten itibaren durduruldu. Yasin Hastanesi'nde saklanan SDF mensupları silahlarıyla birlikte Tabka kentine gönderilecek. Ordu, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına devretmeye başlayacak ve Şeyh Maksud Mahallesindeki sokaklardan kademeli olarak çekilecek."