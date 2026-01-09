Halep'te yakalanan PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları paylaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak çatışma...

Halep kent merkezinde YPG/SDG'ye karşı nokta operasyonlar yapan ve çatışmalara katılan askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, askeri birlikler, Eşrefiye ve Bin Zeyd mahallelerine girerek kontrolü büyük ölçüde ele geçirdi.

Mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın mahallede kontrollü şekilde ilerleyen ordu birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı.

Terör örgütü ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar, mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.

142 BİN SİVİL GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü, Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.

TERÖRİSTLER ALIKONULDU

Öte yandan operasyonlar sırasında birçok YPG/SDG'li terörist yakalanırken Halep Valiliği, yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı.

Halep Valiliği iç güvenlik komutanı Albay Muhammed Abdül Gani, Aşrafiye Mahallesi'nde yakalanan SDF üyeleriyle ilgili izlenen yasal süreçleri denetleyerek, Suriye yasalarına ve uluslararası insani hukuka uygun olarak haklarının tam olarak korunacağının altını çizdi.

OTOBÜSLERLE GÖTÜRÜLECEKLER

Suriye ordusunun, terör örgütü SDG hedeflerine gerçekleştirdiği nokta atışı operasyonlar sonrası teslim olan SDG'lilerin farklı bölgelere götürülmesi için otobüsler hazırlandı.

Türkiye güvenlik kaynakları, Türkiye’nin öncelikli hedefinin, Suriye’nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısı olduğunu belirtti.