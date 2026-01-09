Hamaney: ABD Başkanı’nı memnun etmek için ülkenin kamu mallarını tahrip ettiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da riyalin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından ekonomiyi protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler kısa sürede hükümet karşıtı eylemlere dönüştü ve şiddetlendi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı konuşmada, hayat pahalılığına karşı ülke genelinde düzenlenen ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilere değindi.

"BECERİKLİYSE KENDİ ÜLKESİNİ YÖNETSİN"

Hamaney, "Bir grup vandal, ABD Başkanı’nı (Donald Trump’ı) memnun etmek için Tahran’da ve diğer yerlerde kendi ülkelerine ait binaları tahrip etti. Çünkü o, isyancıları ve ülkeye zarar verenleri desteklediği yönünde saçma bir iddiada bulundu. O, eğer becerikliyse kendi ülkesini yönetsin." ifadelerini kullandı.

ÖLÜMLER İÇİN TRUMP'I SORUMLU TUTTU

Trump’ın ellerinin İsrail ile Haziran ayında 12 gün süren savaş sırasında hayatını kaybeden binden fazla İranlının kanıyla lekelendiğini söyleyen Hamaney, "Deneyimsiz ve düşüncesiz bir grup insan ona inanıyor ve onun isteklerine göre hareket ediyor. Onu memnun etmek için çöp kutularını ateşe veriyorlar." dedi.

"AJANSANIZ İRAN REJİMİ TARAFINDAN REDDEDİLİRSİNİZ"

İran’ın yabancılar için paralı askerlik yapanlara müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Hamaney, "Eğer yabancılarla iş birliği yapan bir ajansanız İran halkı ve İran rejimi tarafından derhal reddedilirsiniz." dedi.

"KİBİRLİ HANEDAN GİBİ DEVRİLECEK"

Hamaney, Trump’ın 1979 devrimine kadar İran’ı yöneten "kibirli imparatorluk hanedanı gibi devrileceğini" ifade etti.

Hamaney, "İran İslam Cumhuriyeti, yüz binlerce şerefli insanın kanı sayesinde iktidara geldi. İslam Cumhuriyeti, sabotajcıların karşısında geri adım atmayacaktır." diye konuştu.

45 ÖLÜ VE 2 BİNDEN FAZLA TUTUKLU

Protestolarda ölü sayısı 45’e yükseldi Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHRNGO) tarafından yapılan açıklamada, gösterilerin başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 8’i çocuk olmak üzere 45’e yükseldiği ifade edildi.

Yüzlerce kişinin yaralandığı, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE YAYGIN

Protestolar, 28 Aralık’ta ülkenin para biriminin dolara karşı önemli ölçüde değer kaybetmesinin ardından başkent Tahran’da başlayarak hızla ülke geneline yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre son 13 günde ülkedeki 31 eyaletin tamamında 100’den fazla şehir ve kasaba protestolara sahne oldu.

Dün akşamdan bu yana ülke çapında elektrik kesintisi uygulanmaya başladı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin havayolu şirketleri, İran seferlerini iptal etti.