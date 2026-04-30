Hamaney'den Hürmüz açıklaması: Yeni bir sayfa açılmak üzere

ABD ile İran arasındaki belirsizlikler sürerken, karşılıklı açıklamalar ve restleşmeler de gelmeye devam ediyor.

İran devlet medyası IRNA'nın bildirdiğine göre dini lider Hamaney, ABD tarafından Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BASRA KÖRFEZİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR"

İran'ın dini lideri Mücteba Hamney, yaptığı açıklamada, "ABD’nin kendi planındaki utanç verici başarısızlığından iki ay sonra, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda yeni bir sayfa açılıyor.

Basra Körfezi topraklarında ABD’nin varlığı ve yerleşimi, bölgedeki en büyük güvensizlik kaynağıdır. ABD’nin zayıf üsleri, bırakın bölgedeki müttefiklerine güvenlik sağlamayı kendi güvenliğini dahi sağlayabilecek kapasiteden yoksundur" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASI VE ABD ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 80'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İRAN YENİDEN GEÖİŞLERE KISITLAMA GETİRDİ

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.