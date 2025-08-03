Hamas: Ben-Gvir'in Aksa baskını bölgesel barışı tehdit ediyor

İsrail Gazze'de katliam yaparken Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerine de devam ediyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi.

HAMAS TEPKİ GÖSTERDİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ve İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ben-Gvir öncülüğünde Yahudi yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik geniş çaplı saldırıları, Aksa'yı hedef alan suçun giderek tırmandığını göstermektedir." ifadesine yer verildi.

"MÜSLÜMANLARA KARŞI PROVOKATİF EYLEM"

Uluslararası topluma, işlediği suçlar karşısında İsrail'e yönelik caydırıcı ciddi tavır alınması çağrısı yapıldı.

Söz konusu eylemin, "Filistin halkına, topraklarına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırganlığın bir uzantısı ve Müslümanlara karşı provokatif bir eylem" olduğu ifade edildi.

"İSRAİL BÖLGEDEKİ YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR"

Fanatik Yahudilerin İsrail bayrakları taşıyarak Mescid-i Aksa'nın avlusunda provokatif yürüyüşler yapmasının, Aksa'nın Yahudileştirilmesine ve Arap-İslam kimliğinin değiştirilmesine imkan sağlamayacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "İsrail hükümetinin; Gazze'de sürdürdüğü katliam ve izlediği açlık politikasının yanı sıra Batı Şeria'da işlediği cinayet ve terör suçları ve Kudüs'teki sistematik ihlalleriyle bölgedeki yangına körükle gittiği" uyarısı yapıldı.