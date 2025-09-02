Hamas ile esir takasına destek verdi: İsrail Genelkurmay Başkanına 'istifa et' baskısı

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 31 Ağustos'taki Güvenlik Kabinesi toplantısında Hamas'ın kabul ettiği esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren kısmi anlaşmaya destek verdiğini belirtti.

Netanyahu'nun ise kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını söylediği aktarıldı.

ZAMİR İLE AŞIRI SAĞCI YETKİLİLER ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

Yerel basında çıkan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde 31 Ağustos'ta düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Hamas ile İsrail arasında kısmi esir takası anlaşmasına destek verdiği gerekçesiyle Zamir ile hükümetin aşırı sağcı yetkilileri arasındaki gerilim giderek artıyor.

İSTİFA ÇAĞRILARI GELİYOR

Güvenlik Kabinesi'nde Gazze kentine yönelik işgal saldırılarının Hamas'ı "yok etmekte" başarısız olacağı ve çok sayıda İsraillinin ölümüne yol açacağı uyarısı yaptığı söylenen Zamir'e yönelik istifa çağrıları geliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Miras Bakanı Eliyahu, Zamir'i İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler ile barış anlaşması yapmaya çalışan generallere benzetti.

"ZAMİR GAZZE'DE ZAFERE NASIL ULAŞILACAĞINI BİLMİYORSA, KENARA ÇEKİLMELİ"

Eliyahu, sert şekilde eleştirdiği Zamir'e görevini bırakmasını gözden geçirmesi çağrısı yaparak, "Zamir, İsrail'i Gazze'de zafere nasıl taşıyacağını bilmiyorsa kenara çekilmeli. Genelkurmay Başkanı yanılıyor ve (kabineyi) yanıltıyor. İran ve Husilere karşı cesur ama Gazze'ye karşı zayıfsa, geleceğini yeniden gözden geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİNDEN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR"

Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Avichay Buaron, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada Zamir'i hedef aldı.

Buaron, Zamir'in "eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi Netanyahu hükümetine karşı medya kampanyası yürütmesi halinde" görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.