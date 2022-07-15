Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu

Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, aylık küresel iklim raporunda Haziran 2022’nin küresel sıcaklık kayıtlarının başladığı 1880’den itibaren en sıcak 6’ncı ay olduğunu açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) aylık küresel iklim raporuna göre, Haziran 2022’de ortalama küresel yüzey (kara ve okyanus) sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 0.87 derece üzerinde gerçekleşti.

1880’den itibaren tutulan kayıtlara göre Haziran 2022, altıncı en sıcak ay oldu.

Sadece arazi sıcaklığı ölçümlerine göre Avrupa ve Asya’da Haziran ayı, sıcaklık ortalamasının 1.56 derece üstünde ölçüldü.

Buzullar rekora yakın küçüldü

Haziran ayında kutup buzullarında ciddi bir erime meydana geldi ve rekor seviyeye yakın küçüldü.

Antarktika sularındaki buzulların eriyerek ortalamanın altında kaldığı, Kuzey kutbundaki buzulların da sıcaklık sebebiyle ortalamanın altında erdiği kaydedildi.

Sıcaklığa bağlı küresel felaketler

DHA’da yer alan habere göre Haziran ayındaki rekor sıcaklıklar, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli hava ve yer olaylarına sebebiyet verdi.

ABD’nin Montana eyaletinde şiddetli yağmur ve karların erimesi sonucu sel felaketi meydana gelirken, Meksika’nın Monterrey taraflarında kuraklık sebebiyle haftalarca süren susuzluk yaşandı.

Norveç’in kutup kenti Tromso’da rekor sıcaklıklar hissedilirken, Asya’da yer yer sıcaklığa bağlı kuraklık meydana geldi.

Avrupa’da aşırı sıcaklar orman yangınlarına sebebiyet verirken, Çin ve Atlantik Okyanusu’nun ABD kıyılarında sel felaketleri yaşandı.

Kış mevsimini yaşayan Güney Amerika’da en soğuk günler ölçülürken, küresel olarak 5 büyük fırtına meydana geldi.

Avrupa’da orman yangınları

Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Temmuz ayında da Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam etti.

Portekiz'de yaklaşık 3 bin 500 itfaiyeci, düzinelerce orman yangınıyla mücadele ederken yangınların kontrol altına alınamaması sebebiyle Portekiz, acil yardım için AB Sivil Koruma Mekanizması’nı etkinleştirdi.

Avrupa Komisyonu, 10 Temmuz itibariyle İspanya'da bulunan rescEU filosundan 2 Canadair yangın söndürme uçağını seferber etti.