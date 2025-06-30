Hindistan'da dini festivalde izdihamda 3 kişi öldü

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinin Puri bölgesindeki Jagannath Rath Yatra festivali kutlamaları başladı.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre kutlamalar sürerken kalabalığın yerel saatle 04.00 civarı bir tapınağın yakınlarına toplanmasıyla çıkan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer izdihamda yaralanan 50'ye yakın kişiden 6'sının durumunun ciddi olduğunu belirtti.
HİNDUİZM TANRISI ANISINA DÜZENLENİYOR
Hindistan'ın en önemli festivallerinden Jagannath Rath Yatra kutlamalarında bu tür kazaların yaşandığı biliniyor.
Festival, ülkenin özellikle Odisha ve Gucerat eyaletlerinde Hinduizm tanrılarından Lord Jagannath anısına düzenleniyor.