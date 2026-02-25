Brezilya’da sel felaketi: Can kaybı 30’a yükseldi

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde üç gün süren yoğun yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Nehirlerin taşmasıyla yerleşim yerleri sular altında kalırken, devrilen ağaçlar binalara zarar verdi, bazı evler heyelanda sürüklendi ve binlerce kişi evsiz kaldı.

En çok hasar Juiz de Fora ve Uba şehirlerinde meydana gelirken, Juiz de Fora’da acil durum ilan edildi.

CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ

İtfaiye yetkilileri, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 30’a yükseldiğini, 39 kayıp için ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Federal hükümet, bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma personeli ile asker sevk etti.

BAŞSAĞLIĞI VE YARDIM MESAJLARI

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, eyalette üç günlük yas ilan ederken Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medyadan başsağlığı dileklerini iletti. Lula da Silva, “Önceliğimiz insani yardımı, temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını, yerinden edilmiş insanlara yardım ulaştırmayı ve yeniden yapılanmayı desteklemektir.” ifadelerini kullandı.