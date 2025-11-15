Hindistan'da karakolda meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletinde korkutan patlama...

Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletine bağlı Srinagar şehrindeki Nowgam karakolunda toplanan patlayıcılardan numune alınmak istendi.

KARAKOLDA VE BAZI ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Bu sırada korkutan bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından karakolda ve park halinde bulunan bazı araçlarda yangın çıktı.

Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, karakola yakın binalarda da ciddi hasar meydana geldi.

9 ÖLÜ, 32 YARALI

Bölge Polis Şefi Nalin Prabhat yaptığı açıklamada, çoğu adli tıp görevlileri ve polis olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Prabhat, patlamanın adli inceleme için numune alındığı sırada meydana geldiğini belirtti.

Prabhat, patlayıcıların yakın zamanda Haryana eyaletine bağlı Faridabad'da ele geçirildiğini, karakola feribotla getirildiğini ve başkent Yeni Delhi'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen araç patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak karakolda tutulduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU

Öte yandan, pazartesi günü başkent Yeni Delhi'deki Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen araç patlamasında 13 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Hindistan hükümeti olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti.