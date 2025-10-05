Hindistan'da şiddetli yağışlar 18 can aldı

İletişim ve ulaşım ağları çöktü, turistik bölgeler kapatıldı...

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling kentinde şiddetli yağışlar can kaybına neden oldu.

Meydana gelen sel ve heyelan sonucunda en az 18 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de kayboldu.

KÖPRÜLER YIKILDI, İLETİŞİM KESİLDİ

Afet sonucunda kentin kuzeyindeki Sikkim eyaleti ile ulaşım ve haberleşme ağlarında aksaklık meydana geldi, bölgede internet bağlantısı kesildi.

Yetkililer afet bölgesine acil müdahale gerçekleştirirken, Dudia Köprüsü’nün selde zarar gördüğünü aktardı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Darjeeling ve Sikkim bölgesindeki bazı turistik noktalar ve iş yerleri kapatılırken, Jalpaiguri, Siliguri ve Cooch Behar kentlerinde de çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı.

7 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) halihazırda bölge için şiddetli yağışların devam edeceğine ilişkin uyarı yapmışken, Sikkim bölgesinde kırmızı alarm durumu ilan etti.

Açıklamada, bölgedeki yağışların 7 Ekim’e kadar devam etmesinin öngörüldüğü ve Bengal’in kuzeyinde etkisini sürdüren yağışların daha fazla sele neden olabileceği belirtildi.

BAŞBAKAN MODİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, afetlerden etkilenenler için taziye mesajı yayımladı.

Modi, yaralıların kısa sürede iyileşmesini dilerken, çevre bölgelerde beklenen afetlerin yakından takip edildiğini ve tehlikelere karşı tetikte olunduğunu aktardı.