Hindistan’da yaşanan patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan tarihi Kızıl Kale yakınlarında patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Polis, patlamanın kale yakınlarındaki bir araçta meydana geldiğini aktararak, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

ARAÇLAR ALEVLERE KAPILDI

Hindistan basını, patlamanın işlek bir bölgede yaşandığını ve bölgede bulunan bazı araçların alev aldığını bildirdi.

İtfaiye, 6 aracın alev aldığını açıklayarak, alevlerin söndürüldüğünü belirtti.