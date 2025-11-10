Abone ol: Google News

Hindistan’da yaşanan patlamada 8 kişi hayatını kaybetti

Yeni Delhi’de bulunan tarihi Kızıl Kale yakınlarında meydana gelen patlamada, en az 8 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 19:36
  • Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Kızıl Kale yakınlarında patlama meydana geldi.
  • Patlama nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.
  • Patlama bir araçta gerçekleşti ve nedeni bilinmiyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan tarihi Kızıl Kale yakınlarında patlama meydana geldi.

Yetkililer, patlamada en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Polis, patlamanın kale yakınlarındaki bir araçta meydana geldiğini aktararak, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ifade etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

ARAÇLAR ALEVLERE KAPILDI

Hindistan basını, patlamanın işlek bir bölgede yaşandığını ve bölgede bulunan bazı araçların alev aldığını bildirdi.

İtfaiye, 6 aracın alev aldığını açıklayarak, alevlerin söndürüldüğünü belirtti.

Dünya Haberleri