ICE soruşturmasında FBI personeli istifa etti

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 7 Ocak’ta yaşanan ve bir ICE görevlisinin ABD vatandaşı bir kadını öldürdüğü olaya ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Olayı soruşturan FBI personeli Tracee Mergen’in, soruşturmayı durdurması yönünde baskı gördüğü ve bu süreçte görevinden istifa ettiği ileri sürüldü.

NEW YORK TIMES: "SORUŞTURMANIN DURDURULMASI İSTENDİ"

The New York Times’ta yer alan haberde, 7 Ocak’ta ABD vatandaşı Renee Good’un ICE görevlisi tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın perde arkasına dair iddialara yer verildi.

Gazeteye konuşan yetkililer, olayda ateş açan ICE görevlisi Jonathan Ross hakkında soruşturma yürüten FBI personeli Tracee Mergen’in, dosyanın ilerletilmemesi için Washington’daki üst düzey FBI yetkililerinden baskı gördüğünü öne sürdü. Yetkililer, bu baskıların ardından Mergen’in görevinden ayrıldığını iddia etti.

ICE OPERASYONU ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olay, 7 Ocak’ta Minneapolis’te ICE ekiplerinin göçmenlere yönelik operasyonu sırasında meydana geldi. ICE görevlileri, operasyon esnasında bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olay sonrası yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kadının ICE memurlarını “aracıyla ezmeye çalıştığını” ve güvenlik güçlerine doğru sürdüğünü savunmuştu.

GÖRÜNTÜLER RESMİ AÇIKLAMALARLA ÇELİŞTİ

Ancak olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, kadının yol ortasında aracının içinde durduğu sırada bir ICE görevlisinin aracın kapısını zorla açmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, panikleyerek kaçmaya çalışan sürücünün aracının önüne geçen başka bir ICE görevlisinin, yakın mesafeden silahını çekerek üç el ateş ettiği anlar yer aldı.

HAYATINI KAYBEDEN KADIN, ABD VATANDAŞIYDI

Yetkililer, olayda hayatını kaybeden kişinin 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good olduğunu açıklamıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma, FBI personelinin istifası iddiasıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.