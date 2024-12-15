İngiliz medyası yazdı: Esad'ın Londra'da 69,4 milyon doları var

Haber Merkezi

Devrik lider Beşar Esad'ın bir kasası daha ortaya çıktı...

Esad rejimi 8 Aralık'ta HTŞ öncülüğündeki silahlı muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle devrildi.

61 yıllık iktidarını kaybeden Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçtı.

69,4 MİLYON DOLARI İNGİLTERE'DE

İngiliz basınının bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, devrik lider Beşar Esad'ın, Londra'da dondurulmuş bir banka hesabında 55 milyon pound (69,4 milyon dolar) bulunuyor.

13 YILDIR FAİZ İŞLİYOR

Habere göre, Esad'ın kişisel hesabında, 2011 yılında İngiltere'nin yaptırımları kapsamında dondurulduğundan bu yana faiz işliyor.

Bankadaki para, Esad ailesi ile müttefiklerinin İngiltere'de sahip olduğu yaklaşık 163 milyon poundluk (205.7 milyon dolar) varlığın bir parçası.

RUSYA'DA LÜKS BİR YAŞAM BEKLİYOR

Esad ve ailesi, muhalif grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Moskova'ya kaçmıştı.

İngiliz Telegraph gazetesi, geçtiğimiz hafta Esad ailesini Rusya'da çok lüks bir yaşamın beklediğini yazmıştı.

2 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Yaklaşık 2 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilen ailenin, Moskova'daki lüks gökdelenlerde 18 dairesinin olduğu söyleniyor.