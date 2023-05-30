İngiliz Reuters'ın analizi: CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu için isim aranıyor İstediği sonucu alamayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor. Durumu mercek altına alan İngiltere merkezli haber ajansı, hüsrana uğrayan muhaliflerin değişim isteğini gündeme getirdi.

REUTERS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin hem birinci turunda hem de ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı geçmeyi başaramadı.

Kılıçdaroğlu'nun peş peşe yaşadığı seçim yenilgileri, partisinde liderlik tartışmasının fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu baskı altında

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı seçim mağlubiyetinin ardından baskıyla karşı karşıya." diye yazdı.

Seçimerde Erdoğan'ı yenemeyen Kılıçdaroğlu'nun, hem parti liderliğini hem de Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesinde muhalefet ittifakını korumanın zorluğunu yaşamaya başladığı ifade edildi.

Hüsrana uğrayan muhalifler değişim istiyor

Kılıçdaroğlu'nun, "acilen" Türkiye'nin büyük şehirlerinin kontrolünü sürdürmeye yeniden odaklanmasının gerekeceği vurgulandı ve şöyle denildi:

Ancak (Kılıçdaroğlu'nun) Erdoğan'a yenilmesinin ardından birçok muhalefet üyesi ve destekçisi hüsrana uğradı. Liderlik değişikliklerini düşünüyorlar.

İyi Parti'de de tartışma yaşanıyor

CHP'nin Ankara'daki genel merkezinde iç değerlendirmelerin yapıldığı aktarılarak, "CHP ve İyi Parti, artık liderliklerine tahammül edebilir mi, bilinmez." ifadesi kullanıldı.

Parti içindeki liderlik mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Mücadele yeniden başlıyor" şeklindeki açıklamasına da dikkat çekildi.

CHP içinde liderlik tartışması

CHP içindeki tartışmanın bu yaz yapılması planlanan parti kongresi öncesinde başlamasının muhtemel olduğunun altı çizildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6'lı masayı kurarak iş birlikçi lider görüntüsü vermeye çalıştığına, fakat masanın etrafındaki diğer partilerin başarıya çok az katkı sunduğuna işaret edildi.

"İstanbul'u ve Ankara'yı kaybedebilirler"

Bu durumdan "Ne kendileri ne de Kılıçdaroğlu için hiçbiri oylarını artırmamış görünüyor." ifadesiyle bahsedilerek şunlar aktarıldı:

Kılıçdaroğlu, mart ayında şehirleri elinde tutmak için HDP'nin desteği de dahil olmak üzere yönetilmesi zor ittifakı bir arada tutmaya çalışacak.



Muhalefet yeniden birleşemezse, 2019'daki zaferler tersine dönebilir. İstanbul'u ve hatta Ankara'yı kaybedebilirler.

Muhalefet 20 yıldır değişmiyor, sürpriz değil

Kılıçdaroğlu'na oy veren 24 yaşındaki Buğra Öztuğ, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Aynı hükümet karşısında 20 yıldır muhalefet değişmediği için sürpriz bir sonuç olmadı." dedi.

Öztuğ, görüşlerini "Üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım ama umutsuz değilim." diyerek tamamladı.