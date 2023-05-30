Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki istifaları kabul etmedi Kaybedilen seçimler sonrası MYK üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sundu. Kılıçdaroğlu ise istifaları kabul etmedi.

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Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri sonrası verilen mesajlara rağmen CHP'de değişim sesleri yükseldi.

TRT Haber'in aktardığına göre Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri istifalarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu ancak Kılıçdaroğlu, "Bu gece için istifalar erken" şeklinde yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor

CHP Genel Merkezi'nde bunlar yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'değişim' vurgulu bir mesaj paylaştı.

"Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim" ifadelerini kullandı.

Yol haritası belirlenecek

CHP Genel Merkezi ilerleyen günlerde hareketli olacak.

Kılıçdaroğlu, önce MYK üyeleriyle, ardından Parti Meclisi ve il başkanlarıyla kapsamlı toplantılar yapacak.

Parti yönetiminde değişiklikler olması bekleniyor.

Kurultayın ertelenmesi gündemde

CHP'de Temmuz 2022'de yapılması gereken kurultay seçim sebebiyle 1 yıl ertelenmişti.

Kurultay olağanüstü çağrı ile toplandığı takdirde il ve ilçe kongreleri yapılmadan gerçekleştirilebiliyor ancak bu yetki sadece Kılıçdaroğlu'nda bulunuyor.

Parti koridorlarında konuşulan bir diğer seçenek de Kılıçdaroğlu'nun Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar partinin başında kalması.

Bu sayede parti içi tartışmaların da erteleneceği hesaplanıyor.