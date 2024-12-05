İngiltere ve Galler'de 2023'ün en popüler çocuk ismi: Muhammet

AA

Ülkede 2023'ün en popüler çocuk isimlerini açıklayan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, 2016'dan beri listede ilk 10'da Muhammed isminin yer aldığını bildirdi.

Muhammed ismi, 2023'te de en çok konulan erkek çocuk ismi oldu.

EN ÇOK KONULAN KIZ ÇOCUK İSMİ DE BELLİ OLDU

Geçen sene 4 bin 600'den fazla çocuğa Muhammed ismi verilirken, bu adı Noah, Oliver, George ve Leo takip etti.

Kız isimlerinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Olivia en çok tercih edilen kız çocuk ismi oldu.

Olivia'yı, Amelia ve Isla takip etti.

Bu 3 isim geçen sene de bu sıralamadaydı.

ORTASINDA KISA ÇİZGİ BULUNAN İSİMLER POPÜLERLEŞİYOR

Geçen yıl 3 bin 289 çocuğa Olivia ismi konulurken, ortasında kısa çizgi bulunan isimlerin (Mary-Lou gibi) popülerliği de arttı.

İngiltere ve Galler'de 19 bin 140 çocuğa ortasında kısa çizgi bulunan isimler verildi. Rihanna, Elton John, Billie Eilish, Lana Del Rey ve Kardashian ailesinin fertleri, ünlülerden esinlenilen isimlerde öne çıktı.

Kraliyet ailesinin tercih ettiği George, Archie, Harry, Charlotte, Elizabeth ve Charles isimlerini seçenlerin sayısı ise azaldı.