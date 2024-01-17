İngiltere'de 15 yaşındaki öğrencisini istismar eden öğretmen meslekten men edildi İngiltere Eğitim Bakanlığı, boş bir arazide öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra tutuklanan öğretmen Kandice Barber'ı ömür boyu meslekten men ettiğini duyurdu.

ensonhaber.com

İngiltere'de 2021 yılında mide bulandıran bir olay yaşanmıştı.

Buckinghamshire bölgesinde evli olan 38 yaşındaki Kandice Barber isimli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkınca 2021 yılında tutuklanmıştı.

Barber'in ayrıca öğrencisine attığı cinsel içerikli mesajlar ve müstehcen görüntüler de ortaya çıkmıştı.

15 yaşındaki öğrencisini istismar etmişti: Öğretmenlikten ömür boyu men edildi

Hakkında tutuklama kararı çıkartılan Barber'in öğretmenliğiyle ilgili yeni bir karar çıktı.

Barber, müstehcen davranışları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözlemciler tarafından ömür boyu öğretmenlikten men edildi.

DailyMail'in haberine göre, hakkında hazırlanan rapor üzerine daha önce 6 yıl 2 ay hapse mahkum olan Barber'ın durumu Öğretim Düzenleme Kurumu duruşmasında değerlendirildi.

'Dersteyken öğrencisine cinsel imalarda bulunuyordu'

Duruşmaya başkanlık eden Susanne Staab, öğretmenin dersteyken öğrencisine uygunsuz ve cinsel imalarda bulunan bir şekilde iletişim kurduğunu vurguladı.

Öğretmenin davranışının ağır bir güven ihlali ve görevi kötüye kullanma teşkil ettiğini vurgulayan Staab "Barber'ın öğrencisine yönelik cinsel istismarını tehdit ve manipülasyon izlemiş, öğrencisinin iyiliğini duygusuzca ve bencilce göz ardı ettiğini göstermiştir. Kamuoyu haklı olarak onun bu davranışından dehşete düşecektir." dedi.