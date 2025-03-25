İngiltere'de enerji içeceğinden çürüyen dişlerini Türkiye'de yaptırdı

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İngiltere'nin Devon bölgesinde yaşayan Nicholas Mudford, 20 yıl önce piyasaya çıkan ve dönemin en popüler içeceği olan enerji içeceklerine karşı bir bağımlılık geliştirdi.

Haftada 21 kutuya kadar çıkan bağımlılığı, Mudford'u yavaş yavaş hasta etmeye başladı.

Yıllarca yüksek miktarlarda tükettiği enerji içeceği yüzünden tüm dişleri zarar gördü.

DİŞÇİYE GİTMEYE KORKTU

18 yaşının başında dişlerinin neredeyse tamamı çürümüş olan genç adam, çocukluktan kalan fobisi nedeniyle de dişçiye gidemedi.

ÇAREYİ TÜRKİYE'DE BULDU

39 yaşına geldiğinde hem enerji içeceği bağımlılığı hem de dişlerini hiç fırçalamaması nedeniyle dişlerinin tamamı çürüyen Mudford, arkadaşlarının şaka malzemesi de olunca tedavi olmaya karar verdi.

9 BİN EURO ÖDEDİ

Türk hekimlerin diş tedavisi konusundaki başarısını duyduktan sonra Türkiye'ye gelen Mudford, 9 bin euro karşılığında tüm problemlerini çözdü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mudford'a başvurduğu hastanede, 10 dişi çekilerek 6 implant, 2 sinüs kaldırma işlemi, kemik grefti ve tam bir veneer seti yapıldı.

"TEDAVİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Nicholas, Türkiye'de geçirdiği tedavi sonrası büyük bir değişim yaşadığını ve artık gülüşünden utanmadığını belirtti.

Genç adam, "Tedavi hayatımı değiştirdi. Artık fotoğraflarda gülümseyebiliyorum ve kendimi her zamankinden daha fazla özgüvenli hissediyorum. Dişlerimi hiç sevmezdim, fotoğraflarda hep yüzümü çevirip dişlerimi gizlerdim. Şimdi sürekli gülümsüyorum ve fotoğraf çekiyorum. Bambaşka bir insan gibi görünüyorum. Yaptıkları şey harika." ifadelerini kullandı.