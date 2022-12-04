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    İngiltere'de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et'e baskın yaptı

    İngiltere'de hayvan hakları savunucusu olan Animal Rebellion adlı grubun üyeleri, başkent Londra'nın merkezindeki Nusr-Et restoranına düzenledi. Protestocular, çalışanlar tarafından dışarı atıldı.
    • 04.12.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 22:35
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    İngiltere'de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et'e baskın yaptı

    İngiltere'de Animal Rebellion adlı hayvan hakları savunucusu aktivist grup, Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'de yer alan Salt Bae lakabıyla tanınan Nusret Gökçe’ye ait Nusr-Et et restoranına baskın yaptı.

    "Bozuk bir sistemin simgesi" diye protesto ettiler

    Dün yerel saatle 18.00 sularında restorana baskın yapan aktivist grup, önceden rezerve edilmiş masalara oturarak restoranı protesto etti.

    Dışarı atıldılar

    Nusr-Et'i "bozuk bir sistemin simgesi" olduğu için hedef aldıklarını aktaran protestocular, yaklaşık 1 saat sonra Nusr-et personeli tarafından restorandan dışarı atıldı.

    İngiltere'de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et'e baskın yaptı - Video

    İngiltere de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et e baskın yaptı #1

    "İnfluencer şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinin üzerinde satıyor"

    Aktivist grup tarafından yapılan açıklamada, "bitki bazlı bir gıda sistemi" çağrısında bulunuldu. Animal Rebellion üyesi Ben Thomas, Nusr-Et'e yaptıkları baskın hakkında, "Bunun gibi restoranlar bozuk bir sistemin simgesi. Şu anda İngiltere'de iki milyon insan gıda bankalarına bel bağlarken, influencer şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinin üzerinde satıyor" dedi.

    Metropolitan Polisi protestonun bildirildiğini ancak grubun memurlar gönderilmeden önce restorandan ayrıldığını söyledi.

    İngiltere de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et e baskın yaptı #2

    Nusr-Et’in ardından Michelin yıldızlı restoranı hedef aldılar

    Animal Rebellion grubu üyeleri Nusr-Et’in ardından aynı gün Manchester'daki Michelin yıldızlı Mana adlı restoranda da benzer bir protesto düzenledi.

    Manchester Polisi, 14 kişinin ağırlaştırılmış suç şüphesiyle gözaltına alındığı ve daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar kefaletle serbest bırakıldığını belirtti.

    İngiltere de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et e baskın yaptı #3

    "Ekonomik olarak zarar görmüş küçük bir işletmenin işleyişini sekteye uğrattı"

    İHA'nın haberine göre, Mana restoran tarafından yapılan açıklamada, protestocuların "Covid-19 ve devam eden enerji krizinden ekonomik olarak zaten zarar görmüş küçük bir işletmenin işleyişini sekteye uğrattığı" ifade edildi.

    İşletme sahibi Simon Martin yaptığı açıklamada, "Protestocuların neden kurumsal bir fast-food zinciri yerine sürdürülebilirliğe ve hayvan refahına öncelik veren bir restoranı seçtikleri konusunda kafamız karıştı" dedi.

    İngiltere de hayvan hakları savunucularından Nusr-Et e baskın yaptı #4


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