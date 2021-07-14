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İngiltere'de kripto para operasyonu
Kripto paraları kara para aklamak için kullanan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 408 milyon dolarlık kripto varlığa el konuldu.
- AA
- 14.07.2021 - 03:44
İngiliz polisi, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kripto para birimlerini kullandığını belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
408 MİLYON DOLARLIK KRİPTOYA EL KONULDU
Yürütülen soruşturma kapsamında 408 milyon dolar tutarında rekor miktarda kripto paraya el konuldu.
Operasyonda 39 yaşında bir kadın tutuklandı.
"DAHA FAZLA GÖRÜYORUZ"
Metropolitan Polis Komiser Yardımcısı Graham McNulty, "Dijital platformlar geliştikçe, kara para aklamak için kripto para kullanan organize suç örgütlerini giderek daha fazla görüyoruz" dedi.
Operasyonun uzun süren soruşturmada önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.