Euro
10.1634
-0.01%
Dolar
8.6239
0.05%
Altın
500.84
-0.02%
Borsa
1.347
-0.75%
Bitcoin
281.097
-1.85%
EXEN Coin
27.10
0.78%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    İngiltere'de kripto para operasyonu

    Kripto paraları kara para aklamak için kullanan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 408 milyon dolarlık kripto varlığa el konuldu.
    • AA
    • 14.07.2021 - 03:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de kripto para operasyonu

    İngiliz polisi, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kripto para birimlerini kullandığını belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

    408 MİLYON DOLARLIK KRİPTOYA EL KONULDU

    Yürütülen soruşturma kapsamında 408 milyon dolar tutarında rekor miktarda kripto paraya el konuldu.

    Operasyonda 39 yaşında bir kadın tutuklandı.

    "DAHA FAZLA GÖRÜYORUZ"

    Metropolitan Polis Komiser Yardımcısı Graham McNulty, "Dijital platformlar geliştikçe, kara para aklamak için kripto para kullanan organize suç örgütlerini giderek daha fazla görüyoruz" dedi.

    Operasyonun uzun süren soruşturmada önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

    İngiltere de kripto para operasyonu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir