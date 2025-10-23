İngiltere'de mazgala kahve döktüğü için ceza alan Türk vatandaşın cezası iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BBC'de yer alan haber göre, Londra'da yaşayan Burcu kahvesinin dibinde kalan birkaç yudumu otobüse binmeden önce mazgala döktüğü için 150 Sterlin (yaklaşık 8.500 TL) para cezasına çarptırıldı.

Londra'nın batısında bulunan Kew'de yaşayan Yeşilyurt ceza karşısında "şok olduğunu" söyledi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Matarasındaki az miktardaki kahveyi otobüste insanların üstüne dökülmemesi için kanalizasyona döktüğünü söyleyen Yeşilyurt, daha sonra üç zabıta memuru tarafından durduruldu.

Memurlar Yeşilyurt'u 1990 Çevre Koruma Yasası uyarınca para cezasına çarptırdı.

BELEDİYE CEZAYI İPTAL ETTİ

Richmond-upon-Thames Belediyesi Yeşilyurt'un şikayetinin ardından cezanın politikalarına uygun olduğunu söylemişti.

Ancak sosyal medya ve İngiltere basınındaki haberlerin ardından cezayı iptal etti.

"ÖZRÜMÜ KABUL EDİN"

Belediyeden Yeşilyurt'a gönderilen, BBC'nin de gördüğü mesajda "Lütfen bu olayın yarattığı rahatsızlık için özrümü kabul edin" ifadesi kullanıldı.

"OTOBÜSÜN YAKLAŞTIĞINI GÖRÜNCE KAHVEMİN KALAN KISMINI DÖKTÜM"

Yeşilyurt 10 Ekim günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Otobüsümün yaklaştığını fark edince kahvemin kalan kısmını döktüm. Arkamı döner dönmez üç adamın, zabıta memurlarının, beni takip ettiğini fark ettim. Beni hemen durdurdular."

Yeşilyurt, bir su giderine kahve dökmenin yasadışı olduğuna dair "hiçbir fikri olmadığını" söyledi.

Olay için "Büyük bir şok oldu" dedi.

"BU CEZANIN AŞIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Yeşilyurt, memurlara insanları yasa konusunda uyaran herhangi bir işaret ya da bilgi olup olmadığını sorduğunu ancak yanıt alamadığını söyledi.

Yeşilyurt, görevlilere kalan kahveyi ne yapması gerektiğini sorduğunda kendisine yakındaki bir çöp kutusuna dökmesinin söylendiğini ifade etti.

Yeşilyurt, memurlarla karşılaşmasının "oldukça korkutucu" olduğunu söylerken "Bu cezanın aşırı olduğunu düşünüyorum. Orantılı değil" diye ekledi.

Yeşilyurt, yasanın çöp kutuları ve otobüs duraklarının yakınında işaretlerle daha açık hale getirilmesi çağrısında bulundu.

"İLÇEMİZİN SOKAKLARINI TEMİZ TUTMAYA KARARLIYIZ"

Richmond Belediyesi sözcüsü, ceza iptal edilmeden önce BBC'ye yaptığı açıklamada "Hiç kimse ceza almaktan hoşlanmaz. Biz her zaman politikalarımızı adil ve anlayışlı bir şekilde uygulamayı amaçlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Richmond'un su yollarını korumaya ve ilçemizin sokaklarını temiz ve güvenli tutmaya kararlıyız. Yaptırım sadece gerekli olduğunda uygulanmaktadır ve yanlış ceza kesildiğini düşünen bölge sakinleri inceleme talebinde bulunabilirler."