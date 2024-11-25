İngiltere'de ortağı 500 milyon sterlin değerindeki Bitcoin'leri çöpe attı

Haber Merkezi

Galler'in Newport kentinde yaşayan James Howells'ın serveti, küçük bir hata nedeniyle çöpü boyladı.

39 yaşında bir bilişim teknolojileri uzmanı olan Howells, 2009 yılında 8 bin Bitcoin'e sahipti

Fakat 2013 yılında ortağının yanlışlıkla sabit diski atması üzerine Howells, servet değerindeki Bitcoin dijital cüzdanına erişimini kaybetti.

ÇÖPLÜĞÜN ARANMASI REDDEDİLDİ

Howells, sabit diskin bulunduğunu düşündüğü çöplüğün kazılması için belediyeye başvurdu ancak defalarca kez reddedildi.

Howells, bu geri çevrilmelerin ardından Newport Belediye Meclisi'ne karşı yasal işlem başlattı.

YÜZDE 10 PAY ÖNERDİ

Belediyenin, "çevresel kaygılar ve çöp sahası kazılarına ilişkin düzenleyici kısıtlamalar" gerekçesiyle Howells’in talebini geri çevirdiği öğrenildi. Belediye Meclisi’nde, operasyonun maliyeti ve fizibilitesi konusundaki endişeler de dile getirildi.

Howells da bunun üzerine meclisin kararını etkileyebilmek için kazı sonucunda elde edilecek değerin yüzde 10'unun, toplum projelerine bağışlanmasını önerdi.

SON KARARI MAHKEME VERECEK

Newport'u Dubai ya da Las Vegas benzeri modern bir merkeze dönüştürmek için potansiyel bir mali destek öne süren Howells, servetin yerel ekonomi üzerinde dönüştürücü bir etki yaratabileceğini vurguladı.

Cardiff Ticaret Mahkemesi'nde görülecek olan davada Howells, dijital servetin mülkiyetinin kendisinde olduğunu ve belediyenin reddinin mal varlığının geri alınmasına engel teşkil ettiğini iddia ediyor.