İngiltere'de park halindeki aracın etrafı çizildi, aynı sürücüye 4 ceza kesildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Croydon kasabasında, yasal olarak park ettiği aracına dönen Silva Stone, Audi’sinin etrafına belediye ekiplerince engelli park alanı çizildiğini görünce şaşkına döndü. O tarihte bölgede herhangi bir park kısıtlaması ya da uyarı işareti bulunmuyordu.

17 Kasım’da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, belediyenin yol çizim ekibinin boş durumdaki aracın etrafında çalıştığı açıkça görülüyor. Çizim tamamlandıktan sonra ekip bölgeden ayrıldı.

4 GÜN ÜST ÜSTE CEZA

Stone, 24 Kasım sabahı aracına ceza yazıldığını fark etti. Ertesi gün aynı görevli ikinci cezayı kesti. 22–26 Kasım tarihleri arasında toplam dört park cezası düzenlendi. Her biri 160 sterlin olan cezalar, erken ödeme durumunda yarı yarıya düşüyordu.

Olayın görüntülerinde, bir kişinin aracın ön camındaki cezaları sökerek belediyeyi eleştirdiği de görülüyor. Kişi, “Bu adil değil, tamamen iletişimsizlik. Böyle para kazanılmaz” diyerek tepki gösterdi.

ENGELLİ PARK ALANI KOMŞU İÇİN YAPILMIŞ

Aynı mahallede yaşayan Sylvia Rooney, sosyal medyada yaptığı açıklamada park yerinin kendisi için oluşturulduğunu belirtti. Rooney, “Bu araba bir haftadır burada. Belediye benim için engelli alanı yaptı fakat bu araç engelli kartı olmadan park etti” dedi.

Mahalle sakinleri arasında tartışmalar büyürken bazı kullanıcılar sürücünün davranışını “bencil” olarak nitelendirdi.

MECLİS ÜYESİ: "PLAKA YAZMIYORSA HERKES KULLANABİLİR"

New Addington North’un İşçi Partili meclis üyesi Kola Agboola, engelli park yerinin kullanımına ilişkin soruları yanıtladı. Agboola, “Eğer park yeri sadece belirli bir plakaya tahsis edilmemişse, engelli kartı olan herkes kullanabilir” dedi. Durumun belediyeye bildirildiğini ve süreci yakından takip edeceğini ekledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Stone’un paylaştığı video binlerce izlenme ve yüzlerce paylaşım aldı. Yorumların hızla arttığını belirten Stone, “Lütfen yargılamadan önce tüm gerçekleri öğrenin” diyerek takipçilerine seslendi.

BELEDİYE: "CEZA İŞLEME ALINMADI, KARIŞIKLIK İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Croydon Belediyesi, sosyal medya üzerinden Stone’a yanıt vererek ceza işlemlerinin geçerli olmadığını doğruladı.

Belediye sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Engelli park alanının 17 Kasım'da bir sakin talebi üzerine çizildiği,

Ekiplerin alan boşalana kadar beklememek için aracın etrafını boyadığı,

Aracın fotoğrafının çekilerek sisteme not düşüldüğü,

İlgili not nedeniyle cezaların işleme alınmadığı ve video paylaşılmadan bir hafta önce iptal edildiği belirtildi.

Sözcü, ayrıca park görevlisine yönelik çevrim içi küfür ve hakaretin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve vatandaşları doğrudan belediyeyle iletişime geçmeye çağırdı.