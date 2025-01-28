İngiltere'de yıllardır depresyonda olduğunu sanıyordu: 7 santimetrelik tümör bulundu

Haber Merkezi

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının yaygın olduğu dönemde psikolojik çöküntü şikayetiyle doktora giden Richard West, aldığı ilaçların işe yaramadığını fark etti.

Çeşitli testler yaptıran 64 yaşındaki adamın beyin tümörü taşıdığı ve bunalımının tümör kaynaklı olabileceği ifade edildi.

AMELİYAT OLDU

Kanserli olmayan tümörün, beynin koruyucu zarları olan meninkslerde başladığı ve tedavi edilmezse ölümcül olabileceği belirtildi.

Emekli bir öğretim görevlisi olan Richard West, menenjiyom olarak teşhis edilen tümörün çıkarılması için ameliyat oldu.

Daha önce prostat kanseriyle mücadele eden talihsiz adam, beyninde tümör olduğunu öğrendiğinde şaşkına döndü.

"AĞRILARIM GEÇTİ, YENİDEN KOŞUP YÜRÜYEBİLİYORUM"

Yaşadığı sancılı süreci anlatan West, "2021 yılında Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldığında, herkes normal hayatına döndü ancak ben hiç iyi değildim. Unutkan, kaygılı ve depresif birisine dönüşmüştüm. Beynimde tümör olduğunu öğrendiğimde tek düşündüğüm şey, ne kadar ömrüm kaldığıydı ama ameliyatımın ardından semptomlarım hafifledi. Kas ağrılarım geçti, yeniden yürüyüp koşabiliyorum." dedi.

DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Ancak Ocak 2024’te felç geçiren West, tümörünün yeniden büyüdüğünü öğrendi.

Altı hafta boyunca radyoterapi alan 64 yaşındaki adam, şimdilerde düzenli taramalarla takip ediliyor.

UZMANLAR UYARDI

Beyin Tümörü Vakfı’na göre; menenjiyomlar, beyin tümörlerinin yüzde 27’sini oluşturuyor ve tedavi edilmediklerinde yaşamı tehdit edebiliyorlar.

Bu tür tümörler, beynin ve omuriliğin herhangi bir yerinde başlayabilir ve semptomlar, tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterebilir.

Baş ağrısı, görme bozuklukları, işitme kaybı, nöbetler ve güçsüzlük gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

KAYGI BOZUKLUĞU PROBLEMLERİ

Beyin tümörünün kişiliği üzerinde yarattığı değişimlere de değinen West, kaygı bozukluğu yaşadığını ve ruhsal olarak tükenmiş hissettiğini anlattı.

Bilim insanları, beyin tümörünün depresyon, anksiyete bozuklukları ve panik ataklar yoluyla da kendisini ele verebileceğinin altını çiziyor.