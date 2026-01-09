İngiltere'yi Goretti Fırtınası vurdu: 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere genelinde Goretti Fırtınası etkili oluyor...

Fırtınanın en etkili olduğu saatlerde, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 71 bin 500 konut elektriksiz kaldı.

57 BİN 723 HANEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Ulusal Elektrik Şebekesi (National Grid) verilerine göre, ülkede sabah saatleri itibarıyla 57 bin 723 haneye halen elektrik verilemedi.

Elektrik kesintilerinin büyük bölümü Cornwall bölgesinde yoğunlaşırken, burada 41 bin 234 ev karanlıkta kaldı.

West Midlands bölgesinde ise 13 bin 99 hanede elektrik kesintisi yaşanıyor. Ekipler gece boyunca arızaları gidermek için çalıştı, ancak olumsuz hava koşulları müdahaleyi zorlaştırdı.

TOPLAM 52 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

İngiltere'yi etkisi altına alan Goretti Fırtınası, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, Londra Heathrow Havalimanı'ndan yapılması planlanan 25 gidiş ve 27 geliş olmak üzere toplam 52 uçuşu iptal etti.

Çoğu kısa mesafeli uçuşlardan oluşan iptallerin yanı sıra Birmingham Havalimanı'nda pistin yeniden açıldığı ancak sınırlı hizmet verildiği bildirildi.

Yolculara, uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

YÜZLERCE OKULDA EĞİTİME ARA

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yüzlerce okulda eğitime ara verildi.

İskoçya genelinde 250'den fazla okulun kapalı olduğu, Aberdeenshire, Highlands, Aberdeen ve Moray bölgelerinde çok sayıda öğrencinin evlerinde kaldığı açıklandı.

İngiltere'nin Midlands bölgesi ile Galler'de de onlarca okulun kar nedeniyle eğitime ara verdiği bildirildi.

Yetkililer, özellikle East ve West Midlands bölgelerinde öğle saatlerine kadar "amber" kar uyarısının yürürlükte olduğunu belirterek, bazı bölgelerde son 10 yılın en yoğun kar yağışının görülebileceği uyarısında bulundu.