İran Devrim Muhafızları: Heniyye'nin intikamını kesinlikle alacağız İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin intikamının zamanı geldiğinde İsrail'den kesinlikle alınacağını söyledi.

İHA

Orta Doğu'da tansiyon yüksek...

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatörü General Muhammed Rıza Nakti, İran’ın başkenti Tahran'da katıldığı bir programda gazetecilerin eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına İran'ın nasıl karşılık vereceğine ilişkin sorularına cevap verdi.

"KESİNLİKLE KARŞILIK VERİLECEK"

Heniyye'nin Tahran'da İsrail tarafından hedef alınmasına "kesinlikle" karşılık vereceklerini belirten Nakti, İran'ın alacağı intikamda hiçbir şüphenin olmadığını ve alınacak intikamın İranlı yetkililer tarafından çoğu kez dile getirildiğini ifade etti.

"UYGUN ZAMANDA KARŞILIK VERİLECEK"

Nakti, "İsfahan'daki dostlarımıza tatlılarını hazırlamalarını söyledim. Halkımız, intikam konusunda iyi haberler alacak. Ancak atılacak adımın zamanlaması önemli ve uygun zamanda verilecek karşılığın etkisi daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı yapması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)