İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekayi: Bu kimyasal bir savaştır

ABD ve İsrail dün gece, İran'ın başkenti Tahran'da hedef aldığı Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında ülkedeki enerji altyapısını hedef almasına tepki gösterdi.

"SAVAŞ, TEHLİKELİ BİR AŞAMAYA GİRDİ"

Bekayi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İsrail’in İran halkına karşı yürüttüğü suç niteliğindeki savaş, İran’ın enerji altyapısına yönelik kasıtlı saldırılarla tehlikeli yeni bir aşamaya girdi. Yakıt depolama tesislerine yönelik bu saldırılar, İran vatandaşlarına karşı kasıtlı bir kimyasal savaştan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

"BU ÇEVRESEL FELAKETİN SONUÇLARI YALNIZCA İRAN'I ETKİLEMEYECEK"

Yakıt depolarına yönelik saldırıların ciddi çevresel ve insani sonuçlar doğurabileceğini belirten Bekayi, "Yakıt depolarının hedef alınmasıyla saldırganlar havaya tehlikeli maddeler ve zehirli kimyasallar salarak sivilleri zehirlemekte, çevreyi tahrip etmekte ve çok geniş ölçekte insan hayatını tehlikeye atmaktadır.

Bu çevresel ve insani felaketin sonuçları yalnızca İran sınırları içinde kalmayacaktır. Bu saldırılar aynı anda savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım niteliği taşımaktadır" dedi.