İran Hükümet Sözcüsü Muhacerani'den 'Barışa hazırız' mesajı

Orta Doğu'da; ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayıp İran'ın da misillemeleriyle devam eden savaşta ikinci aya girildi.

Bölgede çatışmalar sürerken, ABD ile İran arasında yeniden müzakere iddialara da gündemdeki yerini koruyor.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna savaşın seyri, ateşkes ihtimali ve ABD'nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK, TAZMİNAT TALEBİMİZ DOĞALDIR"

Muhacerani, alınacak tüm kararlarda İran'ın milli çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İran bu savaşı başlatan taraf değildir. Tazminat talep etmemiz doğaldır. Hayatını kaybedenler arasında öğrenci ve öğretmenler de bulunuyor. Ülkenin birçok bölgesi zarar gördü, yaptırımların kaldırılması artık bir zorunluluk" dedi.

"ABD'YE AĞIR BİR DARBE İNDİRDİK"

Muhacerani, savaş ve ateşkes sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Savaş ve barış konusunda nihai kararı dini lider verir. ABD'nin adımlarına karşı iyimser değiliz, aynı zamanda savaşın devam etmesini de istemiyoruz. Sürdürülebilir bir barışa doğru ilerlemeye hazırız.

Silahlı Kuvvetlerimiz savaşta üstün konumda ve inisiyatif bizim elimizde. Savaşın başından bu yana karşı tarafın kendi kabiliyetlerine ilişkin iddialarıyla karşılaştık ancak biz her zaman ABD'ye ağır darbeler indirdik" ifadelerini kullandı.