İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri vurdu

Orta Doğu'da hareketli günler...

ABD ile İsrail'in ortak operasyon ile İran'a saldırması sonrası, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL TANKERİ VURULDU

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı.

Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı.

İRAN GEÇİŞLERİ KAPATMIŞTI

İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.