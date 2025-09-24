İran: İsrail içine sızdık ve bunu kendileri de itiraf ediyor

İsrail-İran hattında gerilim yüksek...

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, Yezd eyaletinde vali ve üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen İl Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Hatib, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük savaşta asıl hedefinin rejim değişikliği olduğunu belirterek, "Ancak tüm örgütlerin ve ayrılıkçıların çabalarına rağmen bu süreçte ülkemizin güvenliğini koruduk.

Bunu da halkın ve yetkililerin dayanışmasına borçluyuz. Çünkü ülkenin güvenliği halka dayanır." dedi.

"İSRAİL İÇİNE SIZDIK"

İsrail ile yürütülen istihbarat savaşlarına değinen Hatib, "İsrail’de İran ile bağlantılı yapılan bazı tutuklama ve gözaltılar kamuoyuna yansıdı.

İsrail içine sızdık ve bunu kendileri de itiraf ediyor. İsrail’den çalınan belgeler ve elde edilen değerli veriler de bunun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

"12 GÜNLÜK SAVAŞTA DAYANIŞMA ÖNEMLİYDİ"

Ülke içinde birlik ve bütünlüğün önemine dikkat çeken Hatib, İran’ın güçlü yanlarının öne çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Birçok kişi siyasi hayatı boyunca hata yapmış olabilir, ancak 12 günlük savaş boyunca halkla birlikte olmaları ve dayanışmaları önemliydi.

Tüm fedakarlık, çaba ve planlamalar bu birlik ve dayanışmayı korumaya yönelik olmalıdır." şeklinde konuştu.