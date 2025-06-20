İran, İsrail’in güneyindeki Beerşeba kentini füzelerle vurdu

İran, sabahın erken saatlerinde İsrail topraklarına yeni füze saldırısı başlattı.

İRAN'DAN YENİ SALDIRI: MICROSOFT BİNASI DA HASAR ALDI

Beerşaba kentini hedef alan saldırıda birçok noktaya isabet eden füzeler patlamalara yol açarken, binalardan alevler yükseldiği görüldü.

Öte yandan İran medyası, sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısında ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü'nün hedef alındığını bildirdi.

Ateşlenen füzelerden biri, Beerşeba'daki Microsoft binasının yanını vurdu. İran ordusu dün de Beerşeba'ya saldırı düzenlemiş, misillemede kentin borsa binası vurulmuş bir hastane de ağır hasar almıştı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.