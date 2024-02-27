İran-Mısır normalleşmesi: Gerekli adımlar atılacak İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "İşler iyi yönde ilerliyor. Yakın gelecekte adımlar atılacak" dedi.

AA

Tahran-Kahire hattında normalleşme çabaları için düğmeye basıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Abdullahiyan, Tahran-Kahire ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Abdullahiyan-Şükri görüşmesi

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu'na katılan Abdullahiyan, oturum aralarında Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi veren Abdullahiyan, şöyle dedi:

Mısırlı mevkidaşım ile İran'ın Gazze'ye yardımının ulaştırılması, Gazze'deki insani konulara özel önem verilmesi ve Filistin'deki mevcut savaş ve soykırımın siyasi çözümü konusunda önemli görüşmelerde bulunduk.

"İşler iyi yönde ilerliyor"

Şükri ile Tahran-Kahire ilişkilerinin normalleştirilmesi için gerekli adımların atılması konusunda da mutabakata vardıklarını belirten Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

İşler iyi yönde ilerliyor. İnşallah daha da ileri götürebiliriz. Yakın gelecekte adımlar atılacak.

İlişkileri koparan anlaşma

İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 1979'da Kahire'nin İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kopmuştu.

O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler genellikle düşük düzeyde kalmıştı.

Reisi ile Sisi'nin 2023 zirvesi

İki ülke arasında 11 yıl sonra cumhurbaşkanları düzeyindeki ilk görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, 11 Kasım 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)