İran ve Basra Körfezi’ndeki gemiler için risk sigortaları iptal edildi

İsrail'in ABD desteğiy ile İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki deniz taşımacılığına büyük darbe vurdu.

Londra ve Norveç merkezli bazı denizcilik sigorta şirketleri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgedeki savaş risklerini gerekçe göstererek gemilere sağlanan savaş riski sigortalarını iptal etti.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN İPTAL BİLDİRİMİ

İngiltere merkezli NorthStandard ve London P&I Club, Norveç merkezli Gard ve Skuld ile American Club, internet sitelerinde yayınladıkları duyurularla İran ve Basra Körfezi’ndeki savaş riskleri teminatını, kapsam dışı bıraktıklarını açıkladı.

Söz konusu kararın, 5 Mart 2026 itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK NEREDEYSE DURMA NOKTASINDA

Henüz İran tarafından resmi bir Boğaz kapanışı açıklanmasa da, sigortaların iptali ve artan güvenlik endişeleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği büyük ölçüde yavaşladı.

Basra Körfezi’nin ağzındaki dar su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının dünya pazarlarına ulaştığı kritik bir geçit konumunda bulunuyor.

KÜRESEL ENERJİ VE TİCARET İÇİN STRATEJİK GEÇİT

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’si (20 milyon varil), Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.

Boğaz; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran’ın önemli petrol ve petrol ürünlerini Asya pazarlarına taşıyor.

Küresel LNG ihracatının da yaklaşık yüzde 20’si Boğaz üzerinden taşınıyor; Katar’ın LNG ihracatı neredeyse tamamen buradan ulaşıyor.

Boğazdan ayrıca gübre, metanol, petrokok ve tahıl sevkiyatı da yoğun şekilde gerçekleşiyor.

Uzmanlar, sigorta iptallerinin bölgedeki deniz taşımacılığını ciddi şekilde etkileyebileceğine ve enerji fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.