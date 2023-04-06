İran ve Suudi Arabistan arasında anlaşma İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

AA

İran ve Suudi Arabistan, yeni bir rota çiziyor…

Çin’in başkenti Pekin’de bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek adına anlaştı.

Anlaşma imzalandı

Bakanlar, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşma imzaladı.

Konsolosluk binaları ateşe verildi

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Büyükelçi ülkesine döndü

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirerek Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi'yi ülkesine geri çağırmıştı.

7 yıl sonra İran'a gitti

İki ülke arasındaki görüşmelerin sonucunda BAE’nin Tahran Büyükelçisi iken 2016'da ülkesine geri çağrılan Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi, yaklaşık 7 yıl aranın ardından 9 Eylül 2022’de eski görevine devam etmek üzere İran'a gelmişti.

İlişkilerin normalleşme süreci

Geçtiğimiz günlerde İran, 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) büyükelçi atadığını duyurmuştu.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Abu Dabi Büyükelçisi olarak Rıza Amiri’yi görevlendirmişti.