4 yıl sonra yeniden: İran cami kubbesine 'intikam bayrağını' çekti İran’ın Kirman kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından, Kum kentindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine üzerinde Arapça “Hüseyin’in intikamı” yazılı kırmızı bayrak çekildi.

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İran'ın Kirman kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından sular durulmuyor.

İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda, sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtiyor.

Olayı protesto eden İranlılar da "intikam" istediklerini dile getiriyor.

Yine intikam bayrağı astılar

Bu kapsamda dün Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii’nde yas programı düzenlendi.

Program sırasında Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü dolayısıyla cami kubbesine asılan ve yas anlamına gelen siyah bayrak kaldırılarak yerine kırmızı renkli “intikam bayrağı” çekildi.

Bayrağın üzerindeki Arapça “Hüseyin’in intikamı” yazısı ise dikkat çekti.

En son Kasım Süleymani'nin ölümünden sonra asılmıştı

İntikam anlamına gelen kırmızı bayrak en son ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından Cemkeran Camii’nin kubbesine asılmıştı.

89 kişi hayatını kaybetti

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

DEAŞ üstlendi

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuş, saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.