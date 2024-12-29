İran’da intihar saldırısı: İstihbarat Müdürü öldürüldü

İHA

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde intihar saldırısı düzenlendi.

Polis memurlarına yakın bir noktada saldırganın üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği patlatması sonucu İlçe İstihbarat Müdürü Müçteba Şehidi hayatını kaybetti.

İNTİHAR EYLEMİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Hürmüzgan Emniyet Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırının Bender Lenge ilçe karakolu önünde gerçekleştiği ve saldırganın intihar eylemcisi olduğu belirtildi.

Saldırıya dair Hürmüzgan Savcılığı tarafından paylaşılan açıklamada ise hayatını kaybeden Şehidi’nin şüpheli gördüğü bir aracı durduğu ve araçta bulunan intihar eylemcisinin araçtan inerek karakol binası önünde kendisini patlattığı açıklandı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Patlama sonucu yaralanan Şehidi’nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken saldırıyı gerçekleştiren intihar eylemcisinin olay yerinde öldüğü ve saldırıyla bağlantılı bir kişinin de tutuklandığını ifade edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.