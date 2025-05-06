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İran'da kum fırtınası nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara

İran'da kum fırtınası nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara İran'da kum fırtınası etkili olmayı sürdürüyor. Bu nedenle Zencan, Loristan ve Kürdistan eyaletlerinde okullar, Kirmanşah'da ise resmi daireler de tatil edildi.