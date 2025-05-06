İran'da kum fırtınası nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara

AA
3 Mayıs'ta İran’da kum fırtınası 802 kişiyi hastanelik etti. İran kum fırtınası nedeniyle zor günler yaşıyor.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, ülkenin doğusundaki bazı eyaletlerdeki kum fırtınası nedeniyle ilgili kurumlardan yazılı açıklama yapıldı.
Zencan, Loristan ve Kürdistan eyaletlerinde okullar tatil edildi.
EĞİTİME BİR GÜN ARA
Kirmanşah eyaletinde ise okulların yanı sıra resmi daireler de çalışmalarına bir gün ara verdi.
802 KİŞİ HASTANEDE
İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinde yaşanan kum fırtınası nedeniyle 802 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.
Huzistan’ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle son 24 saatte kalp ve solunum yolu sorunları yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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