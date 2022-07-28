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İran’da sel felakete dönüştü

İran’da sel felakete dönüştü

Başkent Tahran’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Tahran emniyet yetkilileri, insanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.