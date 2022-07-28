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İran’da sel felakete dönüştü
Başkent Tahran’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Tahran emniyet yetkilileri, insanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.
- 28.07.2022 - 10:58
- Güncelleme : 28.07.2022 - 11:07
İran’ın başkenti Tahran’da dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.
İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, “Tahran’ın İmamzade Davud Bölgesinde gece yerel saatle 01.30 sıralarında sel meydana geldi. Selde 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.” dedi.
Arama kurtarma çalışmaların bölgede devam ettiğini belirten Miyadfer, “Başka kişilerin de kayıp olma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
‘Evinizi terk edin’
İHA’nın haberine göre Tahran emniyet yetkilileri, selin etkili olduğu bölgede insanlara evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.
Şiddetli yağışların öğleden sonra tekrar başlayacağı belirtildi.