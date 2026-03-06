İran’daki okul saldırısının arkasında ABD olabileceği iddiası

Orta Doğu'da gerilirim devam ediyor...

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir ilkokulun da hedef alınması sonucu çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sivilleri hedef alan saldırıya, İran’ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı.

Bu kapsamda, yeni bir iddia İngiltere'den geldi.

ABD VURGUSU

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İran'ın Minab kentindeki bir okula gerçekleştirilen ve çoğu öğrenci en az 165 kişinin ölümüne yol açan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Adları gizli tutulan iki yetkiliye dayandırılan habere göre; olayı soruşturan ABD’li müfettişlerin saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hangi kanıtların bu ön değerlendirmeye katkıda bulunduğu konusunda detay paylaşmayan kaynaklar, yeni kanıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini vurguladı.

Soruşturmada nihai sonuca varılmadığı ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Reuters, ne tür mühimmatın kullanıldığı ya da ABD'nin neden okula saldırı düzenlemiş olabileceği gibi detaylar konusunda bilgiye ulaşılamadığını aktardı.